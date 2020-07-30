شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصادرات التى ارتفعت قيمتها فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 1.57 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 2 مليار و73 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 42.4%.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى قائمة الصادرات الأكثر ارتفاعا في مايو الماضي ومن أهمها صادرات الفواكه الطازجة وبلغت 74.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 51.4 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 44.1%، يليها الصادرات المصرية من زيوت وراتنجات عطرية 9.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 4.2 مليون دولار في مايو 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 117.5%.

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وسجلت الصادرات المصرية من السكر المكرر 5.9 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 3.9 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 53.2%، وأخيرا ارتفعت الصادرات المصرية من الخضروات البقولية وسجلت 4 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 3.96 مليون دولار في مايو عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.59 مليار دولار في خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 38.7%، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة واردات مجموعة من السلع.