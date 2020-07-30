الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 30-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 0.9187، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.9077، في حين يمثّل الثبات دون 0.9187 شرط مهم لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9185
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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