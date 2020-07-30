شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً هادئاً ليزحف نحو هدفنا الأول 0.7200، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة إلى 0.7290.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستويات 0.7105 والأهم فوق 0.7065.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد