شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر 43.85 دون أن يتمكن من اختراقه، ليبقى السعر محصوراً بين هذه المقاومة والدعم 42.75، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 44.80 ثم 46.35، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 41.25 ثم 39.44.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي