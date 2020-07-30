شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى النفط – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط التحرك ضمن نطاق ضيق، ويستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 40.50 أو اختراق المقاومة 41.90 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 43.05 ثم 45.00، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 38.50 وتمتد إلى 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي