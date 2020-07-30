شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر الفضة تداولات مختلطة يوم أمس، حيث حاول اختراق 24.46 وانخفض ليختبر الدعم المحوري 23.40، ليستقر قرب المستوى الأول الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتأكيد الاختراق وفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 26.20 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 23.40، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد