شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس القمة الأخيرة – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب مكاسب قوية يوم أمس ووصل إلى القمة التاريخية المسجّلة مؤخراً عند 1981.00، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 2000.00 كمحطة رئيسية تالية، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 2068.00 كهدف تالي.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1937.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 2020.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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