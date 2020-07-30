شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من كسر مستوى 1.3362 والثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.3270 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.3375 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط