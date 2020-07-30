الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 30-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون مستوى 105.20، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 103.65 بشكل رئيسي.
نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 105.20، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 106.00 ثم 106.44 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.20 والمقاومة 105.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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