الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع – تحليل - 30-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الارتفاع ليقترب من حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مقاومة القناة الصاعدة التي ترتفع الآن إلى 1.3070، لنرجّح أن نشهد تداولات إيجابية إضافية خلال الجلسات القادمة.
سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت إلى أن يكتسب العزم عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 1.3200 بعد تخطي المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2925 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.2777 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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