شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية مساء يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1815، ويعود للارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1890.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1715 سيوقف الارتفاع الحالي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد