شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة في اليابان تفوق التوقعات خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو 13.1% مقابل 2.1% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 12.5% والتي عدلت من تراجع 12.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%.

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