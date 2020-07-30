شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 59% تراجع بصادرات مصر من الملابس الجاهزة مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر مايو الماضي تراجع الصادرات فى بعض السلع والمنتجات، وفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ومن بين أهم السلع التي انخفضت صادراتها في مايو الماضى، جاءت الصادرات من الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 99.4 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 144.5 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 31.2%، يليها الصادرات المصرية من البترول الخام وبلغت قيمتها 85.3 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 153.3 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة تراجع قدرها 44.3%.

وضمت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها 55.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 134.7 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة انخفاض قدرها 59%، يليها الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية 54.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 104.2 مليون دولار في مايو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47.9%.

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وسجلت الصادرات المصرية من منتجات البترول نحو 44.7 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 289 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 84.5%، وبلغت الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 41.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 59.8 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 30.9%، وأخيرا الصادرات المصرية من منتجات ألبان 20.5 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 23.8 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.7%.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.59 مليار دولار في خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.57 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار في مايو عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 42.4%.