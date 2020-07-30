شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 443 مبايعة بقيمة 746.44 مليون درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 375.39 مليون درهم و 354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 371.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نايف تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 918.21 مليون درهم منها 125 رهن أراض بقيمة 806.38 مليون درهم و108 رهن فلل وشقق بقيمة 111.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 137 مليون درهم.

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