شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن التأمين على السفر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمين على السفر، واحد من أهم أنواع التأمين والذى قد لا يلجأ إليه البعض إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التى يتوجهون لها، رغم دوره فى الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أى خطر من الممكن التعرض له.

1 - ينقسم التأمين على السفر إلى ثلاثة أنواع: التأمين الصحى: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، والتأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب، ونقل الجثمان، والمسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة فى وثيقة التأمين.

2- قوم بعض الشركات وبعض اتحادات الطيران ببيع وثائق التأمين على السفر مباشرة إلى المسافرين، كما يمكن شراء هذه الوثيقة أيضاً من خلال شركات الرحلات، بما في ذلك شركات الطيران، وخطوط الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات السياحية.

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3- وثيقة تأمين السفر هي عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين.

4- تتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 أيام و90 يوماً مقابل قسط تأمين يتم الاتفاق عليه، وإذا تجاوزت مدة السفر 90 يوماً فإن المؤمن له لا يتمتع بالخدمات التي تقدمها الوثيقة، (باستثناء بعض شركات التأمين التي تبرم عقوداً خاصة للمدة التى تتجاوز 90 يوماً).

5 - يعد أشهر تأمين دولي للسفر هو المعمول به عامة لإستخراج تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبى (فيزا شنجن (SCHENGEN VISA و التي ينتفع به المؤمن له خلال السفر .