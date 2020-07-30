«تنظيم الاتصالات» تعيد نشر أسماء 33 تطبيقاً للعيدية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نشر قائمة بالتطبيقات الخاصة للعيدية الإلكترونية التي تشمل أسماء 33 بنكاً، ومحفظة مالية، والتي يمكن استخدامها من قبل أفراد المجتمع لتحويل العيدية النقدية، للحفاظ على السلامة العامة.

وشملت القائمة التي أعادت هيئة تنظيم الاتصالات نشرها على موقعها الإلكتروني أسماء 23 بنكا وطنيا، وأجنبياً، عاملاً في الدولة، إضافة إلى 10 تطبيقات لمحافظ مالية.

وشجعت الهيئة أفراد المجتمع على استخدام هذه التطبيقات لتقديم عيديتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورفعت شعار للحملة «عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد».

وكانت الهيئة نشرت القائمة ذاتها خلال عيد الفطر المبارك، وقد لاقت حينها استحساناً وإقبالاً جيداً من أفراد المجتمع.(وام)