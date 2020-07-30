«عروض الشارقة للتسوق» يقدم مفاجآت عيد الأضحى المبارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتواصل في إمارة الشارقة فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، هذا الحدث الذي انطلق في ال22 من الشهر الجاري ويستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة استثنائياً هذا العام بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق بعد تأثرها بجائحة كوفيد19، وذلك تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، حيث رسمت العروض الابتسامة على وجوه المتسوقين والتي شهدت إقبالاً كبيراً في الأسبوع الأول من انطلاق هذا الحدث، في إطار سعيهم للاستفادة من الخصومات الكبرى التي تجاوزت ال75% وتقدمها أبرز العلامات التجارية في مختلف المراكز التجارية، بالإضافة إلى التمتع بالأجواء السياحية الساحرة والمتنوعة في الإمارة.

وتشهد حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي يشارك فيها عشرات من مراكز التسوق وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة والمنطقة الشرقية والوسطى، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تنظيم برنامج تلفزيوني مباشر للمسابقات والسحوبات بالتعاون والتنسيق مع الشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث سيتم بثه على تلفزيون الشارقة على مدار أيام العيد وعطلة نهاية الأسبوع، وسيتضمن مسابقات وأسئلة وأجوبة ثقافية وتراثية عامة وعن دولة الإمارات وإمارة الشارقة، بالإضافة إلى تخصيص فقرة ترويجية خاصة لمركز التسوق الذي يتم بث البرنامج منه، وإجراء لقاءات مع المتسوقين وتوزيع جوائز فورية، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بالجوائز الأسبوعية الكبرى التي تتضمن 12 سيارة نوع BMW_X2، وقسائم شرائية وإقامة في الفنادق وغيرها الكثير من الفرص المميزة التي سيحظى بها المتسوقون.



إقبال كبير



ولا تزال غرفة الشارقة تشهد إقبالاً كبيراً من المحال التجارية على مستوى الإمارة للاشتراك في العروض والاستفادة من المزايا التي تمنحها والتي تضمنت إعفاء المحال بمختلف فئاتها في المنطقة الشرقية والوسطى من رسوم الاشتراك في الحملة، وتقديم خصم بنسبة 50% للمراكز والمحال التجارية في باقي مناطق الشارقة، حيث تعد «عروض الشارقة للتسوق» وجهة مثالية للتسوق والترويج السياحي والاستثماري للإمارة بمعالمها السياحية المتعددة والمتميزة وحركتها التجارية النشطة، حيث يشارك في العروض أكبر المراكز التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم .

وتقدم الغرفة هذا الحدث الاستثنائي بالتعاون مع الشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين وهم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى جانب الشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW، فضلاً عن مشاركة كبرى المراكز.