رسالة دبي و«طيران الإمارات» للعالم: أهلاً بكم في مدينتنا

في الوقت الذي يبحث الناس عن خيارات لقضاء إجازاتهم الصيفية، فإن رسالة دبي وطيران الإمارات إلى العالم هي «أهلاً بكم إلى مدينتنا لتستمتعوا بما توفره من عناصر جذب عدة، مع اتخاذ مختلف الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي تضمن لكم سفراً سلساً وإقامة آمنة».

ويمكن للسياح التقدم بسهولة للحصول على تأشيرة مسبقة، أو ختم التأشيرة عند الوصول إذا كانوا يحملون جواز سفر من إحدى 70 دولة ومنطقة مؤهلة للحصول على تأشيرة الإمارات عند الوصول، وفقاً لأنظمة الدخول والهجرة التي كانت سارية قبل الجائحة.

وقامت دبي أيضاً بتحديث متطلبات دخول القادمين. واعتباراً من 1 أغسطس/آب 2020، سيكون اختبار «PCR» الخاص ب«كوفيد-19» وإبراز شهادة بذلك إلزامياً لجميع المسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي. وإضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين إلى المملكة المتحدة وأوروبا على رحلات طيران الإمارات أيضاً حيازة شهادة اختبار «PCR» سلبية.



برامج سياحية جذابة



وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «لا تزال دبي وجهة جذابة للزوار الدوليين. وقد شهدنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ استأنفت دبي استقبال السياح أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن الوجهة دبي على «emirates.com»، إضافة إلى نمو الحجوزات وأعداد المسافرين القادمين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتعمل طيران الإمارات مع سياحة دبي وشركائنا الآخرين على توفير عروض سفر وبرامج سياحية جذابة، وسوف يتم الإعلان عن هذه العروض قريباً».

وأضاف عادل الرضا: «نحن ندرك أن الناس يتوقون للسفر ولا يستغنون عنه، لكنهم قد يكونون غير متأكدين من أحدث اللوائح، ويسعون للحصول على ضمانات بشأن السلامة والسفر بسهولة. لذا، فإننا في طيران الإمارات نعمل جاهدين على ضمان وصول أحدث التحديثات لعملائنا وشركائنا التجاريين. وقد طبقنا إجراءات وتدابير توفر المرونة، ونحن أول ناقلة تقدم تغطية عالمية مجانية للنفقات المتعلقة ب«كوفيد- 19» إذا ما ثبتت إصابة أحد المسافرين على رحلاتنا أثناء سفره بعيداً عن بلاده».

يذكر أن دبي، تعد من أوائل المدن العالمية التي حصلت على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي «WTTC»، ما يعني المصادقة على الإجراءات الشاملة والفعالة التي تتخذها لضمان صحة وسلامة الزوار.

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية بفضل شواطئها النظيفة المشمسة والأنشطة الترفيهية والتراثية وفنادقها من مختلف الدرجات. وفي عام 2019 بلغ عدد الزوار الذين استقبلتهم دبي 16.7 مليون، إضافة إلى مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية والأحداث الرياضية والترفيهية.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

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«الأضحى» يرفع الإقبال على السفر



تتوقع «طيران الإمارات» إقبالاً كبيراً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتذكّر العملاء بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، لتجنب ازدحام حركة المرور. وبدأ نمو وتيرة السفر اعتباراً من مساء أمس الأربعاء، ليصل إلى الذروة اليوم الخميس 30 يوليو.

وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، وتسليم أمتعتهم على كاونترات خاصة عند وصولهم على المطار.

«الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى كلارك



أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى كلارك (الفلبين) اعتباراً من أول أغسطس/آب المقبل، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة في الشهر المقبل ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا. وسوف تشغل طيران الإمارات 6 رحلات أسبوعياً بين دبي وكلارك بطائرات البوينج 777-300ER، وقد تم تحديد مواعيد هذه الرحلات في أوقات ملائمة تلبي احتياجات المسافرين.

وباستئناف الرحلات إلى كلارك، ستعمل طيران الإمارات بخدمات منتظمة إلى محطتين في الفلبين، حيث كانت بدأت تشغيل رحلات العاصمة مانيلا منذ 11 يونيو/حزيران الفائت. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة إلى 13 مدينة عبر عشر دول وأقاليم في جنوب وجنوب شرق آسيا.