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شكرا لقرائتكم خبر عن 282 مليون درهم مكاسب «أورينت للتأمين» بنمو 4.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» في النصف الأول الماضي 4.5% لتصل إلى 282 مليون درهم، مقابل 270 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت الأرباح الفنية 15% إلى 169 مليون درهم، مقابل 147 مليون درهم في العام الماضي، وارتفعت الأقساط المكتتبة من 2.25 مليار درهم إلى 2.55 مليار درهم، وبزيادة قدرها 14%.
وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 10% من 2.9 مليار درهم في 2019/6/30 إلى 3.2 مليار درهم في 2020/6/30، وارتفعت أيضاً موجودات الشركة خلال الفترة ذاتها من 7.8 مليار درهم إلى 9 مليارات درهم بنسبة زيادة 15%، وزادت قيمة النقد والودائع لدى البنوك والاستثمارات إلى 4.5 مليار درهم مقابل 4.1 مليار درهم وبزيادة بنسبة 10%.
وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للشركة: إن «أورينت للتأمين» حققت زيادة كبيرة في الأقساط مع ارتفاع ملحوظ في الأرباح الفنية، وهو ما يؤكد السياسة الاكتتابية السليمة للشركة ومكانتها المتميزة في سوق التأمين في الدولة.
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