منظمة التجارة العالمية: تجاوزنا الأسوأ في «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



قال روبيرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن العالم تجاوز بالفعل السيناريو الأسوأ لجائحة «كوفيد - 19»والذي كان يتوقع تراجع حركة التجارة العالمية بأكثر من 32% هذا العام، لكنه أكد أن التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية في 2020 رغم ذلك يعتبر حاداً وغير مسبوق، لكنه كان ممن الممكن أن يكون أسوأ في حال طال أمد الأزمة بصورة أكبر.

وقال: «بدأنا نسمع أخباراً إيجابية نسبياً على مستوى التجارة العالمية، لكنني أود أن أركز هنا على كلمة نسبياً».

وقال إن المنظمة رسمت سيناريوهات مختلفة لتأثيرات الجائحة أفضلها يتوقع تراجع التجارة السلعية حول العالم بمعدل يفوق أصعب تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقال إن التدابير وخطط الدعم من قبل الحكومات العالمية أسهمت في الحماية من السيناريو الأسوأ.

وتحدث خلال الجلسة الأخيرة من جلسات القمة العالمية للحكومات حول«كوفيد -19»عن تأثيرات الجائحة في الاقتصاد العالمي قائلاً إن الأزمة كانت الأسوأ على الإطلاق التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي وقد كان لها تأثيراتها في العديد من المناحي ومنها بطبيعة الحال حركة التجارة العالمية والاستثمار وسلاسل العرض، ولفت إلى أنها فتحت الباب من جديد على مصراعيه أمام الجدل القديم والمفاهيم الخاطئة حول توجهات الحمائية والاكتفاء الذاتي. كما أنها دفعت باتجاه تحولات كنا قد بدأنا نراها بالفعل قبل الأزمة والمتمثلة في التجارة الإلكترونية والأتمتة.

وقال إن الفترة المقبلة لن تكون سهلة وستحمل العديد من التحديات مؤكداً أن المسار الأساسي لتحقيق التعافي ومجابهة هذه التحديات يتمثل في التعاون الدولي سواء على مستوى الوضع الصحي أو النمو الاقتصادي والتعافي، فعلى الجميع العمل سوياً من أجل التوصل إلى العلاج واللقاح للفيروس، كما أكد أهمية فتح الأسواق عالمياً لتيسير حركة التجارة والبضائع بما يسهم في تحقيق تعاف عالمي أكثر شمولاً واستدامة.

وقال إن التفكير الأحادي في أن ما هو مكسب لطرف هو خسارة للطرف الآخر خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج وتوزيع اللقاح سيؤدي إلى فرض القيود وخلق التنافسية ما سيرفع في نهاية المطاف تكلفة الإنتاج ويضر بالصالح العام وبالاقتصاد العالمي. كما لفت إلى أن التحول إلى الحمائية والاكتفاء الذاتي على مستوى الاقتصادات العالمية سوف يؤدي إلى خفض القوى الشرائية والإنتاجية المستقبلية ما سيزيد الطين بلة مع مرور الوقت وعلى الجميع في نهاية المطاف.

وتطرق للحديث عن تأثيرات الأزمة قائلاً إنها كانت صعبة وشكلت صدمة على مستوى سلاسل العرض وعلى صعيد الطلب أيضا ما أثر في المداخيل، وأضاف قائلاً إن الأزمة كبدت الاقتصاد العالمي خسارة 400 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري وحده، كما تشير التقديرات إلى انكماش في الاقتصاد العالمي يتوقع أن يصل معدله هذا العام إلى 4.9%. وكذلك أثر سلباً في مستوى التحويلات الدولية وفي أداء العديد من القطاعات الخدمية مثل السياحة والطيران. ولفت إلى تأثيرات أخرى مهمة منها تراجع ثقة المستثمر والتغير في العادات الاستهلاكية وميل الناس اليوم للادخار أكثر من الإنفاق، ما سيكون له تأثيره في مستويات الطلب العالمية.

وأكد من جهة أخرى أهمية رفع القيود على التجارة العالمية التي فرضتها العديد من الدول في بداية الجائحة لدفع عجلة النمو من جديد.