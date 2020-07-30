«جافزا» تؤكد أهمية إجراء فحص متكرر لـ «كوفيد- 19» للعاملين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ندوة افتراضية بعنوان: «التعاون والتكامل من أجل نمو آمن ومستدام»، وذلك لإطلاق حملة توعية شاملة.

وأكد خبراء خلال الندوة الافتراضية، أهمية إجراء عمليات فحص الفيروس المتكررة للعاملين في جافزا، وضرورة تنفيذ التدابير الوقائية واتباع السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد- 19»، دعماً لجهود إمارة دبي وحكومة دولة الإمارات في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستدامة.

واستعرضت الندوة أفضل الممارسات التي تتبناها جافزا من أجل الحفاظ على بيئة عمل صحية، بالتوازي مع العودة إلى ممارسة الأعمال بأقصى درجة، لمواكبة خطة دولة الإمارات بأن تكون من أسرع وأكثر دول العالم كفاءة في التعافي الاقتصادي.

كما سلط النقاش، الضوء على دور «جافزا» في تعزيز الأمن الغذائي في دبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام؛ حيث قامت بإضافة خدمات جديدة تعززها باقات من الحلول المتقدمة لقطاع المواد الغذائية، تشمل خطوط الإنتاج المتطورة لتعبئة المنتجات الغذائية الخام في عبواتها النهائية، إضافة إلى توفير المستودعات الجاهزة عالية الجودة لتخزين المنتجات الغذائية.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: «عبر قرن من الزمان، لم تواجه الإنسانية أزمة صحية بالتحدي الذي شكلته جائحة «كوفيد- 19»، لكننا تمكنا بإرادتنا وتصميمنا من التغلب عليها، متبعين توجيهات قيادتنا الرشيدة، ومكرسين مواردنا وقدراتنا بأقصى طاقة ممكنة».

وأضاف الحداد: «نقوم الآن باستئناف أنشطتنا التجارية، محققين الانتعاش والتوسع السريع في جميع مجالات اقتصادنا. وقد بدأنا بتقييم الوضع الحالي واتخذنا تدابير وقائية لمكافحة انتشار الفيروس، شملت برنامجاً شاملاً للتعقيم، معززاً بإجراء أكثر من 7000 اختبار «كوفيد- 19» لموظفينا وشركائنا التجاريين، لتكون مرافقنا على أهبة الاستعداد لاستقبال موظفينا وعملائنا».