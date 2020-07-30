أبوظبي تدرس استئناف كل الأنشطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ملاك ومديري المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل، وخارج المراكز التجارية، في إمارة أبوظبي، برفع نسبة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزبائن إلى 80% مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من عدوى فيروس «كوفيد 19» الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الدائرة في إطار جهودها المتواصلة لضمان استمرارية الأعمال في ظل العودة التدريجية لأنشطة القطاعات الاقتصادية والخدمية على مستوى إمارة أبوظبي بسبب تداعيات «كوفيد 19».

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن الدائرة تعكف حالياً على دراسة الأنشطة الاقتصادية التي توقفت أنشطتها خلال الفترة الماضية على مستوى إمارة أبوظبي للعمل على استعادة تعافيها وقدرتها على استئناف نشاطها الاقتصادي وتقديم الخدمات إلى مجتمع أبوظبي.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على ترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تفعيل وتطوير منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال تحويلها إلى فرص استثمارية تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضاف راشد البلوشي «نحرص على متابعة التزام كل المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل، وخارج المراكز التجارية في الإمارة، بالتعاميم والإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونحن على ثقة في تعاون كل الجهات في تطبيق تلك الإجراءات انطلاقاً من حرصهم على تحقيق أهدافنا المشتركة وتحقيق تطلعاتنا في العودة التدريجية الناجحة والسليمة».

وتفصيلاً، سمحت دائرة التنمية الاقتصادية أبوطبي لأصحاب المطاعم والكافتيريات العاملة داخل المراكز التجارية، وخارجها، بزيادة السعة الاستيعابية للزبائن إلى 80 % مع أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عنها في تعاميم سابقة.

ووجهت الدائرة المطاعم والكافتيريات بأهمية الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل، واستبعاد الأشخاص غير المؤهلين صحياً من أماكن ومواقع العمل، وإجراء فحص «كوفيد 19» للموظفين كل خمسة أيام أسبوعين بتقنية الليزر DPI في المراكز التي سيتم إعدادها لهذا الغرض، إضافة إلى إجراء فحص حرارة جميع الداخلين إلى مقار المنشأة، بمن فيهم الموظفون والعمال بشكل دوري خلال النهار كل ساعتين باستخدام جهاز رقمي خاص لفحص الحرارة بالأشعة، ومنع دخول أي شخص تظهر عليه عوارض ارتفاع درجة الحرارة.

ووجهت الدائرة باستمرار الحظر على خدمات البوفيه، وكاونترات نماذج الطعام، ومنصات معروضات الطعام المفتوح، حيث تستثنى من ذلك المطاعم في الفنادق التي توفر نادلاً للبوفيه، وفقاً لتعليمات إدارة السلامة الغذائية.

وأكدت الدائرة ضرورة استخدام الموظفين والعمال الكمامات والقفازات طوال الوقت أثناء العمل، واستخدام العلامات الأرضية للالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل، وكذلك إبلاغ دائرة الصحة أبوظبي عن أي حالة عوارض ارتفاع حرارة للموظفين، أو العمال، وعدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية وأدوات الأكل التي لا يتم تعقيمها حرارياً، والاستعاضة عنها بالأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، والتعقيم الدوري للأسطح المعرضة للمس المتكرر لمنع تفشي المرض.