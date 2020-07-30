شكرا لقرائتكم خبر عن من التصوير للصيدلة..سهم «كوداك» يرتفع 1275% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم مجموعة «إيستمان كوداك» الشهيرة في قطاع التصوير بنسبة 1275% خلال أسبوع، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة للعمل مع رائد التصوير الفوتوغرافي لإنتاج مكونات صيدلانية تدخل في أدوية لعلاج وباء فيروس «كورونا» المستجد، ونيته جعل أمريكا المصنع والمورد الطبي الأول في العالم.

وتم تداول أسهم «كوداك» آخر مرة بارتفاع بنحو 330% إلى حوالي 33 دولاراً للسهم الواحد، ووصلت الارتفاعات إلى 570%، وتخلل ذلك إيقاف التداول عدة مرات في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء بسبب التقلبات الحادة لسعر السهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من التصوير للصيدلة..سهم «كوداك» يرتفع 1275% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.