شكرا لقرائتكم خبر عن أول دفعة توربينات رياح لـ«دومة الجندل» في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في المملكة العربية السعودية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ميجاواط، تقدماً بارزاً في العمليات الجارية لبناء المحطة مع وصول 20 توربين رياح إلى ميناء ضباء؛ لتركيبها ضمن المشروع الذي يجري تطويره من قبل ائتلاف تقوده «إي دي إف رينوبلز» بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ حيث تعدان شركتين رائدتين عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وتتكون التوربينات من الأبراج والشفرات والحجرات، وسيتم تركيب عدد إجمالي يبلغ 99 توربين رياح في موقع المشروع الواقع على بعد 900 كيلومتر شمال العاصمة الرياض في منطقة الجوف بالسعودية. ويبلغ أقصى ارتفاع للتوربين الواحد 130 متراً، ويصل قُطر مسار الريشات الدوارة إلى 150 متراً. وستقوم شركة «فيستاس» بتوفير توربينات الرياح كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «تي أس كيه» مسؤولة عن إنشاء بقية عناصر المشروع، فيما ستوفر شركة «البابطين» المحطات الفرعية والحلول ذات الجهد العالي.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل«مصدر»، بأن وصول الدفعة الأولى من توربينات الرياح يعد تقدماً مهماً في العمليات الجارية لتطوير محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، وخطوة مهمة في إطار برنامج المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة؛ حيث نلتزم بدعم شركائنا في السعودية لتحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح.
وأضاف الرمحي: «إلى جانب كونها أكبر محطة لطاقة الرياح في المنطقة والأكثر كفاءة في الكُلفة عالمياً، تهدف محطة دومة الجندل لطاقة الرياح إلى إحداث تأثير إيجابي على مستوى المجتمع المحلي».
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