شكرا لقرائتكم خبر عن 18.6 مليون لـ «دبي للمرطبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح شركة «دبي للمرطبات» بنسبة 40% إلى 18.65 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 30.88 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

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