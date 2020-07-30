مفاجآت صيف دبي تقدم باقة من عروض الفنادق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم باقة من عروض الفنادق المميزة لتوفير كل ما يفضّله الزوار والمقيمون خلال عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى العديد من التخفيضات والسحوبات والفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء دبي. وتستعد إمارة دبي لتقديم تجارب الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها على مستوى العالم، سواءً في المنتجعات الفاخرة أو الفنادق بأسعار منافسة، إضافة إلى تجارب الإقامة الفريدة من نوعها على شاطئ البحر.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي باقة من أفضل عروض الفنادق التي تضمن تجربة صيفية لا تُنسى في عيد الأضحى المبارك.

يقدم فندق «فيدا تلال الإمارات» تجربة إقامة صيفية في تلال الإمارات بأسعار مجزية. ويتضمن العرض مشروبات مجانية في ردهة جونيبرز كل ليلة، إضافة إلى قسيمة لزيارة الفندق خلال فترة سنة من تاريخ الإقامة، فضلاً عن إمكانية تسجيل الدخول المبكر في الساعة ال 10 صباحاً، وتسجيل الخروج المتأخر في الساعة ال 6 مساءً.

يتيح منتجع وسبا «نيكي بيتش» العصري للزوار والمقيمين تخفيضات مجزية بنسبة 30 في المئة على أفضل أسعار الغرف والأجنحة المتوفرة، حيث يتميز المنتجع من فئة الخمس نجوم بموقعه الفريد على شاطئ جزيرة لؤلؤة جميرا وسط أروع الإطلالات على الخليج العربي وأفق إمارة دبي.

ويقدم منتجع «ون آند أونلي جزيرة النخلة» الشاطئي تجربة إقامة مثالية في الإمارات، من 30 يوليو لغاية 2 أغسطس. ويتضمن العرض وجبة فطور يومية وإمكانية تسجيل الوصول المبكر من الساعة ال 12 ظهراً بحسب توفرها، وتسجيل الخروج المتأخر حتى الساعة ال 6 مساءً.

ويمكن للضيوف اكتشاف مدينة دبي، والاسترخاء في منتجع «شيراتون شاطئ الجُميرا» مع عرض الإقامة المميز وعرض المأكولات والمشروبات الذي يسري حتى 30 سبتمبر، ويتضمن إقامة لشخصين واسترداد تكلفة الإقامة بالكامل على المأكولات والمشروبات.

يقدم «أمواج روتانا - جميرا بيتش ريزيدنس»، في دبي مارينا، فرصة الاستمتاع بتجربة إقامة مع تخفيضات بنسبة 50 في المئة على أسعار الغرف، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 15 في المئة في مطاعم الفندق التي تقدم تشكيلة منوّعة من أشهى أطباق المطابخ الإيطالية والأمريكية والبريطانية واليابانية.