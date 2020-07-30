شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنتائج ربعية سيئة لشركات التكرير الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن تعلن شركات تكرير النفط الأمريكية في الأيام المقبلة عن أسوأ نتائج للربع الثاني في عشر سنوات، مع زيادة الإنتاج عن الطلب، في حين أدت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف.
وانخفض استهلاك الوقود، إذ تظهر أحدث البيانات الأمريكية تراجعاً نسبته 25 بالمئة في السفر بالسيارات عن العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 في المئة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي في يونيو/ حزيران من أكثر الفصول سفراً.
ومن المتوقع أن تسجل أكبر سبع شركات تكرير مستقلة، بما في ذلك فاليرو إنرجي كورب وفيليبس 66 وبي.بي.إف إنرجي إنك وماراثون بتروليوم كورب، خسائر. (رويترز)
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