شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال 4 أيام عمل من الأسبوع الحالي أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 443 مبايعة ب 746.44 مليون درهم منها 89 مبايعة للأراضي ب 375.39 مليون درهم و 354 مبايعة للشقق والفلل ب 371.06 مليون.

وسجلت الرهون 918.21 مليون درهم منها 125 رهن أراض ب 806.38 مليون درهم و108 رهن فلل وشقق ب 111.83 مليون. (ص 5)

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