شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستحدث إجراءات لدعم الشركات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر التلفزيون الصيني أمس الأربعاء أن مجلس الدولة (الحكومة) قال إنه سيستحدث إجراءات فعالة لمساعدة الشركات التجارية على توسيع أسواقها وزيادة الطلبيات.

وأشار التقرير أيضاً إلى بيان صادر عن مجلس الدولة يقول إن الصين ستعزز قدرة المستشفيات على إجراء فحوص كوفيد-19 قبل فصلي الخريف والشتاء. (رويترز)

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