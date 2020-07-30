عجز ميزانية مصر ينخفض إلى 7.8%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس الأربعاء، إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020، من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وأضاف البيان أن مصر حققت فائضاً أولياً 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مضيفاً أنها نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا. (رويترز)