شكرا لقرائتكم خبر عن عجز ميزانية مصر ينخفض إلى 7.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس الأربعاء، إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020، من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وأضاف البيان أن مصر حققت فائضاً أولياً 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مضيفاً أنها نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا. (رويترز)
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