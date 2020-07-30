الأتمتة تساعد «ماي دبي» على زيادة طاقتها الإنتاجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، نجاحها في رفع معدلات إنتاجها لتلبية الزيادة المتنامية في الطلب بنسبةٍ فاقت 15%. وجاء هذا النجاح في الزيادة السريعة بحجم الإنتاج مُحصلةً للإمكانات التقنية المتطورة التي تستعين بها الشركة، والتي مكَّنتها من أتمتة جميع عملياتها الإنتاجية، حيث تعتمد الشركة على ثمانية خطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل تعمل بالتكامُل مع وحدتين للتخزين العمودي. ويشكل هذا الإنجاز تتويجاً لنهج «ماي دبي» القائم على تبني أحدث تقنيات إنتاج مياه الشرب المعبأة.

وتعتمد «ماي دبي» على منشأة إنتاج مؤتمتة بنسبة 100% طوال مراحل الإنتاج، من دون تدخل مباشر من الموظفين. وتستعين الشركة بنظام تخطيط للموارد يعمل بالتكامل مع نظام إدارة المخزون لزيادة فاعلية العمليات اللوجستية الداخلية. وتستخدم منشأة «ماي دبي» أنظمة رفع ونقل وتحريك تُدار آلياً لتسريع وتيرة استلام مواد التغليف، وحفظها في وحدات التخزين، ومن ثم نقلها إلى خطوط الإنتاج بالتنسيق مع نظام تخطيط الموارد. وبعد ذلك يتم نقل المنتجات النهائية لاستلامها من خطوط الإنتاج وحفظها في وحدات التخزين.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: «لقد تمكَّنا بنجاح من تلبية زيادة الطلب بسرعةٍ قياسية من خلال فاعلية العمليات وتطور تقنيات الإنتاج والتكامل بين مُختلف الوحدات. ونشهدُ حالياً تزايداً مطرداً في الطلب على مُنتجاتنا مع توجه المُستهلكين نحو المنتجات عالية الجودة، وتفضيلهم التعامل مع علامات تجارية موثوقة مثل (ماي دبي) في ظل الأزمة العالمية الراهنة.