«غرفة دبي» تنظم ندوة افتراضية للتعريف بالمزايا التنافسية في بنما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال مكتبها التمثيلي في بنما ندوة افتراضية؛ تهدف إلى تعريف الشركات المحلية بالمزايا التنافسية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في بنما.

وشهدت الندوة الافتراضية حضور: خوسيه أليخاندرو روخاس، وزير الاستثمار في القطاع الخاص في بنما، وحسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة دبي»، إلى جانب 58 مشاركاً من أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات والمنطقة، يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة.



المزايا التنافسية

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وسلطت العروض التقديمية خلال الندوة الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها بنما، مثل: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاقتصاد المعتمد على الدولار، ومقومات البيئة الجاذبة للاستثمار، والمناطق الحرة ذات المعايير الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة؛ حيث تجعل هذه العوامل مجتمعة من بنما منصة مفضلة في أمريكا اللاتينية للتجارة والتمويل واللوجستيات.

وخلال الندوة، دعا خوسيه أليخاندرو روخاس، الشركات في دولة الإمارات للاستفادة من مكانة بنما كبوابة عالمية لتوسيع أعمالهم في أمريكا اللاتينية، والاستفادة من فرص نمو جديدة في المنطقة. كما لفت نظر المشاركين إلى أنه يمكن للشركات في دولة الإمارات الاستفادة من موقع بنما في مجال الاتصالات؛ حيث تتوسط سبعة من ألياف الاتصال الضوئية البحرية الرئيسية في المنطقة.

وسلط الضوء على جهود بنما في بناء اقتصاد رقمي قادر على الصمود في وجه التحديات في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص العمل. كما أشار إلى أن هنالك الكثير من فرص الاستثمار غير المستغلة في المجال الرقمي في بنما؛ حيث تمثل منطقة رئيسية يمكن لشركات الإمارات أن تترك فيها أثراً ملحوظاً.

وأشار حسن الهاشمي، إلى أن الندوة تزامنت مع بداية التوسع السريع للعلاقات الاقتصادية بين دبي وأمريكا اللاتينية ضمن قطاعات رئيسية ذات اهتمام مشترك بين الطرفين مثل: السياحة، اللوجستيات، الزراعة، الأمن الغذائي، التمويل، الخدمات الذكية، الابتكار، والشركات الناشئة.



أهمية استراتيجية



وأضاف الهاشمي: «تكتسب أسواق أمريكا اللاتينية أهمية استراتيجية متزايدة بالنسبة لإمارة دبي وغرفة دبي، وننظر إلى بنما باعتبارها شريكاً اقتصادياً متميزاً؛ لما توفره من فرص استثمارية متميزة يمكن للشركات الإمارتية الاستفادة منها في تعزيز حضورها وتوسيع آفاق نشاطها الاستثماري في أمريكا اللاتينية. من جهة أخرى، تمتلك الشركات المحلية في دبي الخبرات والاستثمارات اللازمة؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية في بنما».