4.8 مليار دولار خسائر شركات الطيران في المنطقة عام 2020

أفاد محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن شركات الطيران في المنطقة ستتكبد خسائر تصل إلى 4.8 مليار دولار في عام 2020؛ من جرّاء تضرر القطاع بتفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19).

وذكر البكري أن عدد الرحلات الجوية في المنطقة انخفض 50% في شهر يوليو/تموز الجاري مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من عام 2020.

وأوضح: إن رحلات الطيران في المنطقة قد انخفضت 70% في يوليو الجاري مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، بينما سجل شهر إبريل/نيسان الماضي أدنى انخفاض في مستوى الرحلات الجوية في العالم أجمع، مؤكداً أن تعافي القطاع يعد بطيئاً للغاية. وأفاد أن شركات الطيران العالمية تخسر 37 دولاراً عن كل مسافر في العام الجاري، مقارنة بخسارة تبلغ 4 دولارات في العام الماضي.

وأعرب البكري عن توقعاته أن تعاود حركة الطيران نشاطها الطبيعي في عام 2024؛ بسبب البطء الشديد في التعافي. وقد دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران؛ وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني «إيكاو» ضمن خطة «الإقلاع»: «إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا» التي أطلقتها المنظمة أول يونيو/حزيران 2020.وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين.



1- فحص فيروس كورونا «كوفيد - 19»



قال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط: نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية، إلا أننا نواجه بعض الصعوبات؛ بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع.. وأشار «إياتا» إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يترتب اتباعها؛ بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي:

يلعب فحص فيروس كورونا دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة. ويتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية ليكون مقياساً موثوقاً للسلامة الحيوية:

- أن يكون الفحص الطبي دقيقاً، سريعاً، وقابلاً للتطبيق بصورة أشمل

- ألا يشكل الفحص الطبي عبئاً اقتصادياً أو لوجيستياً على المسافرين؛ وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ووافقت عليها العديد من الحكومات؛ حيث إنه لا يترتب فرض رسوم على الفحوصات الإلزامية.

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2- الحجر الصحي



وطالب «إياتا» الحكومات بتجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها؛ وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي ولتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص يحملون الفيروس من دون علمهم بذلك.

وعلى الرغم من ذلك، شهدنا 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي؛ حيث أبدى 80% من المسافرين الذين تم أخذ رأيهم بحسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد ، عدم رغبتهم بالسفر في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، والتي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل.



3- تتبع الاتصال مع المسافرين



يعد تتبع الاتصال الموثوق عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس، كما يعد خطة بديلة في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم؛ إذ يعد التعرف السريع وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عاملاً فاعلاً؛ للحد من انتشار الفيروس.

بينما يدعو القطاع إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر، وخاصةً عند النقاط الحيوية في المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين؛ حيث فرض على شركات الطيران توزيع الاستمارات الورقية على المسافرين وتعبئتها وجمعها، قبل هبوط الطائرة أو حتى قبل الإقلاع، والتي تشكل عامل خطر لنقل الفيروس، فضلاً عن إضافة عبئ إضافي على الشركات للتعامل مع المعلومات المكتوبة.