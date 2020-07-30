شكرا لقرائتكم خبر عن 127.23 مليون أرباح بنك أم القيوين الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أرباح بنك «أم القيوين الوطني» 47% إلى 127.23 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 238.8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح الربع الثاني إلى 54.42 مليون درهم مقارنة بنحو 103.7 مليون درهم في الربع الثاني من العام المنصرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 127.23 مليون أرباح بنك أم القيوين الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.