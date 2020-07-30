مركز دبي المالي العالمي يعين أول مفوض للملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تعيين الدكتور طارق الحجيري كأول مفوض للملكية الفكرية في المركز. ويأتي هذا التعيين في أعقاب إصدار قانون الملكية الفكرية في عام 2019، ليؤكد التزام المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تطبيق أفضل الممارسات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات، بالإضافة إلى ضمان ازدهار الابتكار والإبداع في دبي ومركز دبي المالي العالمي.

وسيعمل مفوض الملكية الفكرية مع شركات مركز دبي المالي العالمي لرسم ملامح تنمية الاقتصاد الإبداعي وتعزيز موقع دبي كوجهة مفضلة للمواهب الإبداعية وريادة الأعمال.

وستتضمن مسؤوليات مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي الإشراف على قوانين الملكية الفكرية، وكافة اللوائح المرتبطة بها، وإدارتها داخل المركز المالي، بالإضافة إلى حل النزاعات، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم الامتثال.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا تعيين أول مفوض للملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي. وسيوفر قانون الملكية الفكرية الحماية القصوى لعملائنا ليتمكنوا من متابعة أعمالهم في بيئة إبداعية ومبتكرة، كما سيجعل من دبي ومركز دبي المالي العالمي منصّة جاذبة وآمنة لتوليد الأفكار الجديدة بما يساهم في دعم التزامنا بقيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة.