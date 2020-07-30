«أبوظبي للخدمات» ينفذ 73 ألف عملية صيانة للمركبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تمكّن مركز أبوظبي للخدمات الفنية؛ عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات، من توقيع 7 عقود جديدة مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من العام الحالي؛ وذلك لمدد متفاوتة تمتد بين 1 إلى 3 سنوات.

وأكّد عبد اللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، حرص المركز على تطبيق معايير عالية الجودة والاحترافية عند تقديم الخدمات الفنية والتي تتمتع في الوقت نفسه بأسعار تنافسية تضمن النمو المستدام، مشدداً على أن المركز يعمل بشكل متواصل على تحقيق السلامة والأمان؛ من خلال اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات للمتعاملين؛ وذلك بحسب التعليمات والتوجيهات من الجهات المختصة في الدولة، والتعاميم والقرارات الواردة من الشركة وهيئة الصحة والجهات أصحاب الاختصاص، مشيراً إلى أن تحقيق كل هذه المعايير؛ انعكس في عدد عمليات الصيانة والإصلاح التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغ عددها نحو 73,000 ألف عملية صيانة؛ من خلال 43 ورشة فنية في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وأشار الأنصاري إلى أن مركز أبوظبي للخدمات الفنية يستقبل المتعاملين من الأفراد إلى جانب الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي؛ من خلال ورش مخصصة لكل فئة منهم، منوهاً بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى صيانة نحو 800 مركبة يومياً؛ وذلك من خلال طاقمه المكون من 1069 فنياً وتقنياً مدرباً ومؤهلاً، و505 حارات فنية موزعة في 43 ورشة.