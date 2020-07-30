شكرا لقرائتكم خبر عن «عُمان للتأمين» تستحوذ على «دبي ستار سيجورتا أي. إس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «عُمان للتأمين» عن استحواذها على شركتها التابعة «دبي ستار سيجورتا أي. أس» بالكامل؛ وذلك عن طريق الحصول على نسبة 49% إضافية من رأس المال المُصدر والمستحق.

وأوضحت الشركة، أن «دبي ستار سيجورتا أي. أس» تشرع تحت لواء الإدارة الجديدة، في بناء سياسة، تركز على أعمال الخطوط التجارية المؤسسية؛ لتلبية متطلّبات سوق التأمين على الإنشاءات والممتلكات والحوادث المتنامية في تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «عُمان للتأمين» تستحوذ على «دبي ستار سيجورتا أي. إس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.