جني أرباح محدود بالأسواق.. و«القيادية» تتراجع في المؤشرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت مؤشرات الأسهم المحلية في آخر جلسة، قبل عطلة عيد الأضحى على تراجعات، متفاوتة على وقع عمليات جني أرباح محدودة على بعض الأسهم، لاسيما التي شهدت سلسلة من الارتفاعات مثل «أرابتك»، فيما حافظت أسهم أخرى مثل «طاقة» على زخم الصعود.

وجاءت الضغوط مع بعض أسهم البنوك القيادية في السوقين، وكذلك العقارية، ليتراجع مؤشر سوق دبي 0.7% وسوق أبوظبي 0.45%، وسط توجه أجنبي نحو التسييل في السوقين.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 488.1 مليون درهم، منها 293 مليون في دبي و195.09 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 420.78 مليون سهم توزعت بواقع 297.4 مليون في دبي و123.36 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 7334 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% إلى مستوى 2050.77 نقطة مع هبوط البنوك والعقار والاستثمار مقابل ارتفاع النقل، وانخفض قطاع العقار 1.42% مع انخفاض «أرابتك» 4.51% و«داماك» 3.43% و«إعمار مولز» 2.21% و«ديار» 1.08% و«إعمار للتطوير» 0.96%،.

وهبط قطاع البنوك 0.38% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 0.34%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.36% بفعل انخفاض «سوق دبي المالي» 2.64% و«شعاع» 2.31% و«دبي للاستثمار» 0.87%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.63% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.77%، في وقت استقر «أرامكس» من دون تغيير وتراجع «الخليج للملاحة» 3.18%.

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سوق أبوظبي

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.45% إلى مستوى 4304.74 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والاستثمار. وهبط قطاع البنوك 0.19% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.36%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.09%.

وانخفض قطاع الاتصالات 1.54% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.53% نتيجة تراجع «العالمية القابضة» 1.23%، في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.86% و«إشراق» 7.26%.

وعلى العكس، زاد قطاع العقار 0.61% مع نمو «الدار» 0.58% و«رأس الخيمة العقارية» 1.07%.

وزاد كذلك قطاع الطاقة 1.1% نتيجة صعود «طاقة» 5.56%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» وانخفض «دانة غاز» 0.14%.

توجه السيولة

وتصدر التداولات في سوق دبي «أرابتك» بقيمة 114.207 مليون درهم مغلقاً عند 1.27 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة بلغت 31.6 مليون درهم، وأقفل عند 0.601 درهم، ثم «إعمار العقارية» الذي اجتذب 24.67 مليون درهم من السيولة ليغلق سعره عند 2.57 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 38.6 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 32.18 درهم.

وسجل «أملاك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.37% إلى مستوى 0.337 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» بانخفاضه 4.51% ليغلق عند 1.27 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كان الارتفاع الأكثر من نصيب «إشراق» بنسبة 7.26% مغلقاً عند 0.34 درهم، وفي المقابل كان التراجع الأكثر ل«الشارقة للتأمين» بنزوله 4.72% ليغلق عند 2.22 درهم.