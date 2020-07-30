شكرا لقرائتكم خبر عن 17.4 مليار درهم تجارة أبوظبي من السلع الغذائية في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي 17.4 مليار درهم خلال العام 2019، وذلك طبقاً لأحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي قيمة واردات أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية بلغ 7.812 مليار درهم خلال العام الماضي، وتوزع بواقع 2.722 مليار درهم للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ونحو 2.678 مليار درهم للمنتجات النباتية و2.03 مليار درهم للمواد الغذائية والمشروبات والسوائل والتبغ وسجل بقية المبلغ لصالح الأسمدة والشحوم والدهون والمبيدات.

وعلى مستوى الصادرات من السلع الزراعية والغذائية فقد بلغت قيمتها 6.317 مليار درهم خلال العام الماضي وتوزعت بواقع 3.367 مليار درهم للمواد الغذائية والمشروبات والسوائل والتبغ و1.813 مليار درهم للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و640 مليون درهم للمنتجات النباتية و378 مليون درهم للشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية وبقية المبلغ للأسمدة والمبيدات. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17.4 مليار درهم تجارة أبوظبي من السلع الغذائية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.