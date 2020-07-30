شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافآت أدنوك» يتيح للعملاء كسب النقاط عند كل عملية شراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت أدنوك للتوزيع، عن تغيير نظام برنامج «مكافآت أدنوك»، حيث سيصبح بإمكان العملاء اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى كسب نقاط المكافآت مع جميع عمليات شراء الوقود والمنتجات والخدمات المتوفرة في واحات ومحطات أدنوك للتوزيع.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة من العروض المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت أدنوك» بحلته الجديدة، والتي تشمل حصول العملاء الجدد الذين يقومون بتحميل تطبيق ADNOC Distribution للمرة الأولى على 500 نقطة إضافية، وتعقيم مجاني لمركباتهم مع أولى معاملاتهم الشرائية. كما سيحصل الأعضاء المسجلون حالياً في محفظة أدنوك على نقاط مقابل جميع معاملاتهم الشرائية .

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «لقد اخترنا إطلاق النظام الجديد في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليكون بمثابة هدية العيد ».

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