5 شركات تستحوذ على 36 % من تداولات الأسهم في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت أسواق الأسهم المحلية، استقراراً طفيفاً خلال تعاملات يوليو/تموز 2020، وسط تباين في أداء المؤشرات العامة، وسط ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.44%، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7%، وسط ترقب المستثمرين خلال الشهر لنتائج الشركات للنصف الأول ومحفزات جديدة تدعم أداء المؤشرات.

أظهرت التداولات، احتفاظ مستثمرين، بمراكزهم الاستثمارية، مما انعكس على سيولة التداولات في السوقين التي تراجعت بنسبة 30% إلى 7.2 مليار درهم، مقارنة مع يونيو الماضي.

وتوزعت سيولة يوليو، بنحو 4.54 مليار درهم في سوق دبي عبر تداول 5.36 مليار سهم، كما شهد سوق أبوظبي 2.64 مليار درهم، بتداول 1.3 مليار سهم، كما نفذ المستثمرون نحو 107 آلاف صفقة في السوقين.

وتصدرت «إعمار العقارية» الشركات الأكثر تداولاً في السوقين بنحو 595 مليون درهم، ثم «اتصالات» 553 مليون درهم، ثم «ارابتك» 538 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 523 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 403 ملايين درهم؛ حيث استحوذت الشركات الخمس على 36% من إجمالي سيولة السوقين.

سوق دبي

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استقر مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات يوليو على تراجع طفيف بلغ 0.7%، أي بما يعادل 14.51 نقطة، ليغلق عند مستوى 2050.77 نقطة، بعدما تخلى عن أعلى مستوى له في الشهر عند 2105.53 نقطة، مع أنه استطاع تجاوز أدنى مستوى عند 2030 نقطة.

وبدا التباين واضحاً على المؤشرات القطاعية في السوق، مع ارتفاع طفيف لمؤشر العقار بنسبة 0.4%، فيما قفز «التأمين» 11.63% و«الخدمات» 1.62%، وتراجع «البنوك» 0.6% و«الاستثمار» 1.46% و«النقل» 5.4% و«السلع» 1.5% و«الاتصالات» 0.4%.

وتلقى القطاع العقاري، دعماً من ارتفاع شركتين بنسبة كبيرة خلال الشهر؛ حيث قفز سهم «ارابتك» بأكثر من الضعف، بنسبة 118.6% إلى 1.27 درهم، بتداولات قوية بلغت 538.3 مليون درهم، والتي تعتبر بين الأعلى في السوقين، كما ارتفع «داماك» 31.5% إلى 0.901 درهم، بتداول 170.2 مليون درهم، مع إعلان نية شركة تمثل حسين سجواني، دراسة الاستحواذ على كامل أسهم «داماك».

وتراجع سهم «إعمار العقارية» 5.86% إلى 2.57 درهم، بتداول 594.8 مليون درهم وهي الأكبر في السوقين، كما تراجع «الاتحاد العقارية» 4% إلى 0.288 درهم، بتداول 374.23 مليون درهم، و«إعمار مولز» 2.92% إلى 1.33 درهم، بتداول 209 ملايين درهم، و«ديار» 1% إلى 0.275 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.96% إلى 2.07 درهم.

وتراجع قطاع البنوك هامشياً، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية؛ حيث انخفض «دبي الإسلامي» 1.31% إلى 3.77 درهم، وسط تداولات بنحو 246.7 مليون درهم، كما تراجع «الإمارات دبي الوطني» بحدة أقل 0.23% إلى 8.84 درهم، بتداول 403 ملايين درهم، كما تراجع «مصرف عجمان» 1.33% و«دبي التجاري» 2.7%.

وكان «أملاك» من الأسهم الرابحة؛ حيث ارتفع 17.42% إلى 0.337 درهم، بتداول 55.6 مليون درهم، و «جي إف إتش» 2.86% إلى 0.576 درهم، بتداول 255.7 مليون درهم.

وشهد قطاع الاستثمار، ارتفاع «شعاع كابيتال» 5.77% إلى 0.55 درهم، بتداول 13.4 مليون درهم، بينما أغلق «دبي المالي» عند 0.81 درهم، بتراجع 2%، كما تراجع «دبي للاستثمار» 1.7% إلى 1.14 درهم.

وصعد قطاع التأمين، مدفوعاً بارتفاع 5 أسهم في القطاع، وخاصة «سلامة» الذي ارتفع سهمها 20.2% إلى 0.601 درهم، بتداول 273.6 مليون درهم، كما ارتفع «تكافل الإمارات» 7.46% و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 23% و«دار التكافل» 5.5% و«أمان» 1.4%.

وكان قطاع النقل أبرز الخاسرين، مع تراجع «العربية للطيران» 6.5% إلى 1.15 درهم، بتداول 77.15 مليون درهم، و«ارامكس» 4.93% إلى 3.28 درهم، بتداول 159.2 مليون درهم، بينما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.46%.

وفي الخدمات، تراجع «أمانات» 0.35% إلى 0.856 درهم، بتداول 267 مليون درهم، وارتفع «تبريد» 3.6% إلى 2 درهم.

سوق أبوظبي

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.44%، بمقدار 19 نقطة، ليغلق عند 4304.7 نقطة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى عند 4359.1 نقطة.

وضغط قطاع البنوك على السوق، مع تراجع السهم القيادي «أبوظبي الأول» بنسبة 2.85% إلى 10.92 درهم، بتداول 523.2 مليون درهم، كما تراجع «رأس الخيمة الوطني» 5.7% و«بنك الشارقة» 13.8% و«بنك الاستثمار» 8.3%.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «طاقة» 94.16% إلى 1.33 درهم، بتداول 193 مليون درهم، مدفوعاً باندماج الشركة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، التي أضافت نحو 100 مليار للقيمة السوقية، كما ارتفع «دانة غاز» 12.3% إلى 0.72 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 5.7% إلى 3.14 درهم.

وارتفع سهم «اتصالات» 0.85% إلى 16.64 درهم، بتداول 553 مليوناً، ليتصدر الشركات الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي والثاني على مستوى السوقين، وخاصة مع إعلان توزيعات الشركة، مما دعم المؤشر العام للسوق.

وتأثر المؤشر العام للسوق، بتراجع سهم قيادي آخر وهو «الدار العقارية» الذي أغلق عند 1.73 درهم، بتراجع 2.8%، بتداول 256.4 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 7.7% إلى 0.379 درهم. وارتفع سهم «الخليج للمشاريع الطبية» 31.6% إلى 2.62 درهم.

وسجل المستثمرون الإماراتيون، محصلة شرائية في السوقين بنحو 346.7 مليون درهم، منها 267.4 مليون درهم في أبوظبي، و79.3 مليون درهم في دبي؛ حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 3.98 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 3.63 مليار درهم.

الاستثمار الأجنبي

سجل الاستثمار الأجنبي غير العرب، محصلة بيعية، في السوقين بنحو547 مليون درهم، منها 381 مليون درهم في أبوظبي، و 160.7 مليون درهم في دبي، بينما بلغ إجمالي مشتريات الأجانب غير العرب نحو 1.86 مليار درهم، وبلغت مبيعاتهم نحو 2.4 مليار درهم. واتجه الخليجيون نحو الشراء، مسجلين محصلة بنحو 171.6 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات بنحو 497.5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 326 مليون درهم، فيما سجل العرب، محصلة شراء في دبي بنحو 27.7 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 5 ملايين درهم. وسجل الاستثمار المؤسسي، محصلة بيعية بنحو 185.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 3.18 مليار درهم، ومبيعات بنحو 3.36 مليار درهم، كما سجل الأفراد، محصلة شرائية بنحو 185.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 4 مليارات درهم، ومبيعات بنحو 3.82 مليار درهم.