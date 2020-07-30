12.1مليون برميل يوميا انخفاض الإمدادات العالمية للنفط مايو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك " أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر مايو 2020 بمقدار 12.1 مليون برميل يوميا أى بنسبة 12% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 87.5 مليون برميل يوميا، حيث انخفض إجمالى إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك بنسبة 9.1 لتصل إلى 58 مليون برميل بنسبة 17.6% لتصل إلى 29.5 مليون برميل يوميا تزامنا مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج القياسى بين دول أوبك بلس وبعض الدول الأخرى المنتجة للنفط منذ مطلع شهر مايو 2020. وأضاف التقرير الصادر خلال شهر يوليو الجاري ، إلي أن التقديرات تشير إلي مزيد من الانخفاض في الإمدادات العالمية من النفط الخام خلال شهر يونيو 2020علي خلفية إعلان كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراء خفض أضافي وطوعي علي إنتاجهم بنحو مليون برميل يوميا و100 ألف برميل على الترتيب خلال هذا الشهر وفي هذا السياق تم الاتفاق على وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول الكويت خلال نفس الشهر. Advertisements

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