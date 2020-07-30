شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" يتعاون مع بنك الكساء المصري لإطلاق مبادرة "مشاركة الفرحة" في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة، مصر 28 يوليو 2020: مع اقتراب الأجواء الاحتفالية لعيد الأضحى المبارك وما تشجع عليه من قيم المشاركة والمؤازرة، أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، "تيك توك" عن تعاونها مع بنك الكساء المصري من أجل التبرع بملابس جديدة للعائلات الأكثر احتياجا.

من جانبه صرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى لتيك توك في شمال أفريقيا، "خلال هذه الأوقات الصعبة، تحرص "تيك توك" على مواصلة دعم المجتمعات والفئات في احتياجاتها. فى خلال الأشهر القليلة الماضية ألهمتنا الطريقة التي اجتمع بها مستخدمينا على "تيك توك" لإضافة الفرح ومد يد العون للآخرين. هذا العيد نهدف من خلال تحدي #بهجة_العطاء بالشراكة مع بنك الملابس المصري، أن نوفر لمستخدمينا الفرصة مرة أخرى للمساهمة في هذه المبادرة الإيجابية, فلكل مقطع فيديو ينشره المستخدم من خلال الهاشتاج ستتبرع "تيك توك" بملابس جديدة للعيد لأسرة محتاجة بحد أقصى 30 ألف دولار"

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خلال هذا العام لعب مجتمع "تيك توك" دورًا رئيسًا في دعم العديد من المبادرات الإيجابية على مستوى المنطقة، فقد تم جمع 3 ملايين جنيه مصري لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين حياة اللاجئين في المنطقة. هذا بالإضافة إلى جمع 200,000 دولار أمريكي من خلال هاشتاج #JoyofGiving لدعم قضية اليونيسف التي تهدف لتوفير الموارد الحيوية للأطفال والمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الإغاثة للفئات في حاجة إليها.

وعلى مستوى المبادرات المحلية، أطلقت تيك توك تحدي #CookFromHome بالتعاون مع بنك الطعام المصري وعدد من المؤثرين الاجتماعيين وصانعي المحتوى والشيفات المشهورين للتبرع بصناديق "إفطار صائم" لعائلات عمال اليومية خلال شهر رمضان، باعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة خلال فترة الغلق.