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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يتراجع متأثراً بتسجيل خسائر في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب إعلان شركة السيارات الأمريكية عن تسجيل خسائر في الربع السنوي الثاني بسبب أزمة فيروس "كورونا".
وسجلت "جنرال موتورز" خسائر فصلية بحوالي 758 مليون دولار أو ما يعادل 56 سنتاً للسهم في الربع الثاني مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 2.418 مليار دولار أو ما يعادل 1.66 دولار لكل سهم خلال الربع الثاني من عام 2019.
وباستثناء بعض المواد المكررة، بلغت خسائر صانعة السيارات الأمريكية خمسين سنتا لكل سهم في حين توقع محللون تسجيل خسائر معدلة بحوالي 1.77 دولار لكل سهم.
وهبطت إيرادات الشركة بنسبة 53% خلال الأشهر المنتهية في يونيو/حزيران إلى 16.8 مليار دولار، وهو ما تجاوز توقعات عند 16.2 مليار دولار.
وفي ختام التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 17% وأغلق جلسة الأربعاء عند 25.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 27.05 دولار في حين سجل السهم أقل سعر عند 24.7 دولار.
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