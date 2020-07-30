شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تكشف عن هبوط كبير في إيراداتها الفصلية بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري مشيرة إلى تضرر أنشطتها وإيراداتها من أزمة فيروس "كورونا" مع استمرار إغلاق الحدود في أغلب الدول وقيود السفر والإغلاق.



وسجلت "بوينج" خسائر فصلية بحوالي 2.38 مليار دولار في الربع الثاني أو ما يعادل 4.2 دولار لكل سهم مقارنة بتسجيل خسائر بنحو 2.94 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

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وهبطت إيرادات الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات التجارية والحربية والأنظمة الدفاعية بنسبة 25% في الربع الثاني إلى 11.81 مليار دولار من 15.75 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام فيما توقع محللون إيرادات عند 12.94 مليار دولار.



وباستثناء بعض المواد المكررة، بلغت خسائر "بوينج" 4.79 دولار للسهم مقارنة بخسائر معدلة قدرها 5.82 دولار للسهم قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بنسبة 2.8% وأغلق عند 166 دولارا، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 173 دولارا وأقل سعر عند 162.2 دولار.