شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع عقب قرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء بعد استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول"، كما تلقت وول ستريت دعما من القطاع التكنولوجي رغم مثول رؤساء كبرى الشركات التقنية مثل ابل وفيسبوك وألفابت أمام الكونجرس للشهادة.



ومثل مديرو "أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" و"ألفابت" أمام لجنة فرعية ممن أجل الادلاء بشهادتهم فيما يتعلق بممارسات احتكارية وخرق الخصوصية.



وقرر البنك المركزي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أشار إلى أنه لن يرفعها من هذا المستوى على الأرجح قبل تعافي الاقتصاد وعودته لمسار النمو بوتيرة توظيف قوية وصعود معدل التضخم قرب المستهدف.



وذكر البنك في بيان أنه لاحظ تحسنا في النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أضرار بالغة بسبب الجائحة.



من جانبه، صرح رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج على الأرجح للمزيد من الدعم من الكونجرس ومن الاحتياطي الاتحادي أيضا مشددا على امتلاك كافة الأدوات اللازمة لذلك.

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واظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا ارتفع بنسبة 16.6% إلى 116.1 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 15%.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.6% وأغلق عند 41.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.2% مغلقا عند 43.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 26539 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26602 نقطة إلى 26375 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 141 نقطة) إلى 10543 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10568 نقطة وأقل مستوى عند 10464 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3258 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3264 نقطة وأقل مستوى عند 3227 نقطة.