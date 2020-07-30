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شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع بحوالي 2% مستفيداً من تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى هدوء حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت أمريكا قد امرت بإغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن بسبب مزاعم اتهامات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية والثقافية، وردت بكين لاحقا بإغغلاق سفارة الولايات المتحدة في "تشنغدو".
ويرى محللون أنه رغم التوترات، إلا أن الصين ملتزمة بشراء المزيد من السلع الزراعية من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق التجاري المبرم بينن البلدين.
كانت بكين قد وافقت على شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري من خلال شراء سلع زراعية من الولايات المتحدة بقيمة تناهز 37 مليار دولار في العام الأول من تنفيذ الاتفاق.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل تسعة سنتات إلى 5.32 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 5.33 دولار وأقل سعر عند 5.23 دولار.
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