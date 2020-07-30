شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: زيادة كبيرة باشتراكات التليفون الأرضى لتسجل 9.52 مليون اشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة كبيرة بحجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى المنزلى، وسجلت نحو 9.52 مليون اشتراك بنهاية مارس 2020 مقارنة بنحو 9.27 فى فبراير 2020 و8.09 مليون اشتراك فى مارس 2019، وبلغت إجمالي سعة السنترالات نحو 25.02 مليون خط فى مارس 2020 مقابل نحو 24.91 مليون خط في فبراير 2020 ومقارنة 22.89 مليون خط في مارس 2019.

وتأتى تلك الزيادة مع بداية جائحة كورونا والاتجاه نحو تطبيق سياسات العمل والتعليم عن بعد، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الإنترنت الأرضى، والذي يرتبط الاشتراك به بتوافر خطوط أرضية للعملاء.



اشتراكات الهاتف الثابت

وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه الخليج 365، بشأن مشتركي الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، يصل المشتركين حكومى إلى 3% والمشتركين تجاري 11% والمشتركين منزلي 86%.

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وتعمل شركتان فقط بتقديم خدمات التليفون الأرضي بالسوق المصري وهم المصرية للاتصالات التي تستحوذ على غالبية السوق تليها اتصالات مصر والتي بدأت الخدمة منذ ما يقرب من عامين.

وتوقع مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات we، الاستمرار فى معدلات النمو على مستوى قاعدة عملاء التليفون المحمول فى ضوء بعض المؤشرات التشغيلية للفترة الحالية، مشيرا إلى أن الإجراءات المستحدثة والخاصة بانتقال العملاء بين شركات المحمول قد تساهم ولو بشكل بسيط فى رفع نسب الاشتراك لدى الشركة فى ضوء ما توفره من عروض وخدمات مميزة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بوقت سابق، أن نتائج الربع الأول لعام 2020 شهدت ارتفاع فى قاعدة العملاء على مستوى خدمات التليفون الأرضى بنسبة 18% والإنترنت بنسبة 7% مقارنة عن نفس المدة من العام السابق ومن المتوقع الاستمرار فى ذلك النمو على مستوى قاعدة العملاء على المستوى القريب فى ضوء بعض المؤشرات التشغيلية للفترة الحالية.