شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.53% خلال جلسات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات شهر يوليو المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.81% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.76% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.11% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.

فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.8 مليار جنيه إلى 303.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.4 مليار جنيه إلى 181.9 مليار جنيه بنسبة انخفض 0.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 488.2 مليار جنيه إلى 485.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.2%.

Advertisements

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 40 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.318 مليار ورقة منفذة على 738 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 52.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.738 مليار ورقة منفذة على 845 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 69.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 59 مليون ورقة منفذة على 4318 عملية خلال شهر يوليو، واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 295.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9 مليارات جنيه، بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 331 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21.3 مليار جنيه بحجم تداول 7.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 626.1 ألف عملية.