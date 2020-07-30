شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف أعلى 24 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشف البنك المركزي الأمريكي في قرار متوقع عن تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما توقع البنك عدم رفع الفائدة من هذا النطاق حتى عودة الاقتصاد لمسار التعافي والنمو مع ارتفاع وتيرة التوظيف وصعود التضخم نحو المستهدف.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



ومن المنتظر غدا صدور بيانات حكومية هامة في الولايات المتحدة تشكل الناتج المحلي الإجمالي وعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



ووفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 24.321 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2013، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 25.12 دولار وأقل سعر عند 23.435 دولار.